Le coup d’envoi de la récolte céréalière dans le gouvernorat du Kef a été fixé pour le 4 juin prochain avec une estimation moyenne de la récolte s’élevant à 2 millions de quintaux, selon les informations exposées par les représentants du Commissariat Régional de Développement de l’Agriculture (CRDA), lors d’une réunion tenue, jeudi, autour des préparatifs pour la saison de la moisson 2019/2020.

Parmi les décisions prises dans le cadre des préparatifs : le nivellement des circuits agricoles sur une longueur de 635 kilomètres, et la maintenance des moissonneuses batteuses.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le chef de service du département de la vulgarisation et la promotion de la production agricole indique que 500 moissonneuses batteuses et plus de 700 botteleuses à foin sont disponibles.

Lors de cette réunion, la commission régionale technique a signalé la maintenance de 24 centres de collecte, en plus de deux entrepôts centraux dont la capacité de stockage est estimée à 920 mille quintaux.

Selon les premières estimations, la récole va être à peine au-dessous de la moyenne de la région, soit environ de 2 millions de quintaux.