Fathi Belhaj, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, a signé, vendredi 8 mai 2020, une convention-cadre de coopération avec Attijari bank, représentée par Kamel Habbachi, son DGA.

Attijari bank a répondu présent à la sollicitation du gouvernement visant à atténuer les répercussions économiques de la pandémie du coronavirus sur les centres privés de formation et atténuer ses effets.

La convention-cadre Attijari bank/MFPE permet d’accorder des facilités bancaires aux centres opérant dans la formation de base et la formation continue. Les prêts sont remboursables sur 24 mois avec un délai de grâce de 6 mois et peuvent atteindre le plafond de 100 000 dinars.

La convention vise à renforcer la capacité de résilience des centres de formation professionnelle dont les activités ont été bloquées à cause du Covid-19, assurer leur pérennité et préserver les postes d’emplois.

Le MFPE se charge de l’étude des dossiers des candidats aux prêts à travers une commission de suivi et d’exécution.

La convention est valable jusqu’au 31 décembre 2020 et sera suivie d’une évaluation avec la possibilité de son renouvellement.

Attijari bank a fourni beaucoup d’efforts, depuis le début de la crise du Covid-19, en participant activement à l’aide aux entreprises en répondant à leurs besoins et en mettant en œuvre l’ensemble des mesures de soutien décidées par l’Etat, dont le report d’échéances de crédit et la facilitation d’accorder de nouveaux prêts prenant en compte leur situation difficile et les contraintes de gestion du risque.

La formation professionnelle représente, pour le secteur bancaire, un enjeu central car c’est un vecteur clé du développement des compétences et de préservation de l’emploi.