Covid-19 : Qalb Tounès appelle à davantage de transparence dans la gestion des fonds mobilisés

Qalb Tounès a appelé gouvernement et parties concernées à davantage de transparence dans la gestion des deniers publics, dons, prélèvements sur salaire et autres ressources mobilisées dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Dans une déclaration publiée mercredi, à l’issue de la réunion périodique de son bureau politique, Qalb Tounès juge nécessaire d’effectuer un audit détaillé et exhaustif de tous les dons et aides obtenus en dehors du fonds 1818 et d’éclairer la lanterne de l’opinion publique sur les domaines financés par toutes ces contributions.

Pour le parti, la crise économique que connait le pays n’en demeure pas moins critique que la situation sanitaire. Qalb Tounès a mis l’accent, à ce propose, sur le besoin d’un plan de salut économique et d’inventorier les montants des crédits, dons et autres sources de financement obtenus.

Avec une partie de ces montants, collectés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’Etat peut aider les entreprises privées menacées de faillite qui emploient plus de deux millions de personnes, a proposé Qalb Tounès dans sa déclaration.

Sur un autre plan, le parti a dénoncé le ” tourisme parlementaire ” qui constitue, selon lui, un reniement de la volonté des électeurs et du peuple ainsi qu’une dénaturation du processus démocratique.

Qalb Tounès affirme, dans sa déclaration, qu’il prendra une position ferme contre ce phénomène lors de la discussion du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).