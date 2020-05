Près de 53% des migrants ont perdu leur travail pendant la période de confinement général décrété en Tunisie depuis le 22 mars 2020.

Selon les derniers chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM – bureau de Tunis), le taux des migrants actifs s’est décliné à 11% contre 64% avant le confinement général.

L’OIM souligne qu’elle œuvre en coordination avec les autorités tunisiennes et les municipalités à garantir une assistance sociale et économique aux migrants vivant en Tunisie; 39% des travailleurs migrants qui ont des enfants ont bénéficié d’aides (54% d’entre eux sont des femmes et 46% sont des hommes), signale l’organisation.

La moyenne d’âge des bénéficiaires est estimée à 30 ans.

D’après l’OIM, depuis le début de la crise sanitaire, 7 002 migrants répartis sur l’ensemble du pays ont bénéficié d’aides (produits alimentaires, tickets restaurant, produits de nettoyage et autres).