Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce, dans un communiqué publié mardi 5 mai, que la réouverture des salles de sport et la reprise des activités commerciales relatives au sport, aux loisirs et à l’animation des jeunes, se feront lors des deux dernières étapes de la stratégie du gouvernement de la levée progressive du confinement, soit du 24 mai au 3 juin et du 4 juin au 14 juin, conformément au décret-loi n°208 du 28 mai 2020, fixant les dispositions du confinement sanitaire ciblé.

Le MJS ajoute qu’il publiera prochainement les conditions et mesures pour la reprise des activités sportives en coordination avec les services gouvernementaux concernés.

Les activités sportives en Tunisie sont à l’arrêt depuis le 17 mars dernier en raison de la propagation de la pandémie du Covid-19.