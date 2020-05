Ne dites pas les Sénégalais jubilent, mais dites et si Didier Raoult avait raison.

En effet, RFI rapporte que que les premiers résultats préliminaires de l’étude à propos de l’utilisation de la chloroquine pour traiter les patients atteints par le coronavirus ont été présentés, samedi 2 mai 2020.

Sous la supervision du Pr Moussa Seydi, l’opération a été effectuée à l’hôpital Fann à Dakar et a impliqué des patents dudit établissement.

Globalement, “d’après un échantillon de 181 patients, l’hydroxychloroquine permettrait une guérison plus rapide”, rapporte William de Lesseux, le correspondant de la radio française à Dakar.

Explication de la méthologie

On indique que les 181 sujets ont survécu. L’échantillon a été divisé en trois catégories.

Le premier type de patients, c’est les témoins, autrement dit ceux qui n’ont pas pris d’hydroxychloroquine. La moitié d’entre eux serait sortie au bout de 13 jours de l’hôpital.

Le deuxième groupe s’est vu prescrire la molécule. Avec de la chloroquine, la guérison est plus rapide que pour le premier groupe, car il a fallu seulement 11 jours pour éradiquer le virus.

Quant au 3ème et dernier groupe minoritaire, il s’est vu administrer en complément, en l’occurrence l’azithromycine, un antibiotique pour éviter une surinfection. Ce groupe fait mieux que les deux premiers, puisqu’ils ont quitté l’hôpital au bout de neuf jours seulement.

Bien entendu, le Pr Seydi ne peut qu’être satisfait de ces résultats, fussent-ils préliminaires. Ceci est d’autant plus important que «chez tous les patients qui ont bénéficié du traitement à base d’hydroxychloroquine et qui ont consulté précocement, aucune complication n’a été notée, encore moins de cas de décès. Nous allons continuer notre prise en charge avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine».

Est-ce pour autant dire que la chloroquine peut guérir le coronavirus? Pas vraiment, mais pour certains pays africains, c’est encourageant puisque le produit est largement utilisé pour traiter le paludisme. En tout cas, il y a un homme heureux quelque part en voyant ces résultats, c’est bien Didier Raoualt

TB