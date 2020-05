La présidence de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a appelé à l’amélioration de la situation professionnelle des journalistes, à la lutte contre l’emploi précaire et à leur protection contre les violations.

Il s’agit également de garantir “l’égalité totale entre les deux sexes en termes de salaires, de couverture sociale, de droit à la promotion et de l’accès aux responsabilités”, souligne la présidence de l’ARP dans une déclaration publiée dimanche 3 mai 2020 à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

La présidence de l’ARP fait part du souhait de “renforcer le journalisme de qualité, de tirer avantage de l’évolution technologique et de réaliser une avancée sur la voie de l’indépendance du secteur et de sa neutralité, de manière reflétant la pluralité d’opinions et transmettant les vérités avec exactitude, intégrité et objectivité”.

“Ceux qui travaillent dans le secteur ont l’immense responsabilité de protéger la liberté de la presse, ce qui exige davantage de professionnalisme, l’esprit de responsabilité sociétale, l’attachement au code d’honneur ainsi qu’aux recommandations des structures professionnelles appelant au respect des règles déontologiques”, ajoute le comuniqué.

La présidence de l’ARP met l’accent en outre sur la nécessité d’œuvrer en commun à remédier aux lacunes, faisant part de la disposition à interagir rapidement avec le gouvernement, les structures professionnelles et les spécialistes pour mettre en place les législations nécessaires à même de réaliser le changement escompté et soutenir le secteur.

Elle exhorte les commissions et les blocs parlementaires à classer les questions de la presse, de l’édition, de la publicité et des sondages parmi les priorités de leur travail, appelant le gouvernement à apporter un soutien urgent à la presse électronique et aux éditions papier et à trouver une solution à la situation des établissements médiatiques confisqués.

La présidence de l’ARP souligne la nécessité de mettre un terme aux obstacles auxquels sont confrontés les journalistes dans l’exercice de leur profession, à leur garantir l’accès à l’information et à leur offrir les conditions de sécurité et de protection en cette étape marquée par la propagation du Covid-19.