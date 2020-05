Inexorablement, les cas confirmés de la pandémie du coronavirus sur le continent africain montent et montent encoe. En effet, selon les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) publiés samedi 2 mai 2020, le continent compte désormais 40 746 cas confirmés pour près de 1 700 décès.

La liste des pays les plus touchés n’a pas varié par rapport aux autres jours, ce sont toujours l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Algérie qui enregistrent le plus grand nombre de cas confirmés. En d’autres termes, la région de l’Afrique du Nord est la zone la plus touchée du continent, tant en termes de cas positifs que de nombre de décès, souligne le CDC Afrique.