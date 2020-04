Les préoccupations des professionnels du secteur de l’élevage des chevaux et les répercussions de la pandémie du coronavirus sur cette activité, ont été au centre d’une séance de travail tenue jeudi, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche et des ressources hydrauliques, Oussama Kheriji, et des représentants de la Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC), la Société des Courses Hippiques, l’Association des Propriétaires et des Eleveurs de Pur Sang (APEPS) et l’Union Syndicale Interprofessionnelle du Cheval (USIC), ainsi que de l’UTAP.

Les participants à cette réunion, ont présenté un ensemble de propositions pour sauver le secteur. Il s’agit, notamment, de la conception d’une stratégie pour promouvoir cette activité en Tunisie, la classification des professionnels exerçant dans le domaine, et l’exonération des sommes versées aux professionnels (propriétaires, éleveurs…), au titre de primes de courses et de la retenue à la source (15%).

Le ministre s’est félicité, à cette occasion, du rôle joué par le secteur de l’élevage des chevaux, recommandant de lui accorder une plus grande attention, afin de contribuer à la relance économique en Tunisie.