La commission scientifique multidisciplinaire créée le 27 avril 2020, regroupant 16 membres de différentes structures et organisations concernées et présidée par Youssef Ammari, enseignant universitaire à l’Institut National des recherches en génie rural, eau et forêts, s’est engagée à réaliser les objectifs tracés par le département de l’Agriculture, consistant notamment à évaluer les dégâts écologiques, environnementaux et économiques résultant de l’abattage illégal des arbres zen, comme cela a récemment été constate dans les forêts de Aïn Draham (gouvernorat de Jendouba).

Au cours d’une réunion tenue, mercredi, la commission a assuré qu’elle procèdera également au recensement et à la prise des échantillons nécessaires sur l’arbre Zen et proposera des méthodes efficaces pour préserver le bois confisqué selon des normes techniques et d’autres pour la gestion et l’exploitation. Il s’agit, aussi, de mettre en œuvre un programme cohérent pour le réaménagement des sites sinistrés, le reboisement et la préservation de l’arbre zen dans les forêts tunisiennes.

Trois approches à vocation administrative, judicaire et scientifique ont été adoptées par le ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, pour réaliser les objectifs escomptés.

Pour l’approche administrative, l’inspection générale mènera les recherches et les investigations nécessaires pour prendre ensuite les mesures requises.

L’approche judiciaire, consiste à transférer le dossier à la justice, en se basant sur la loi sur le terrorisme. Déjà deux suspects ont été arrêtés conformément à l’article 14 de la loi sur la lutte contre le terrorisme qui définit les crimes du terrorisme comme étant une sorte d’agression sur la sécurité alimentaire et les équilibres environnementaux.

S’agissant de l’approche scientifique, il est prévu de former une commission scientifique multidisciplinaire, pour évaluer les dégâts occasionnés par l’abattage illégal des arbres zen à Aïn Draham.

Cette commission scientifique multidisciplinaire préparera un rapport préliminaire au cours des trois prochaines semaines et après un mois et demi un rapport final devra être prêt.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Oussama Kheriji,qui présidait les travaux de la réunion de la commission scientifique,a dénoncé l’abattage sauvage du patrimoine forestier de la Tunisie.