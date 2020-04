Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), mercredi 29 avril 2020, le nombre de cas dus au coronavirus s’élève à 34 915 pour 1 521 morts.

A rappeler au passage que le CDC Afrique est une agence spécialisée de la Commission de l’Union africaine (UA) qui regroupe 55 pays membres.

Le CDC Afrique souligne également que le virus s’est jusqu’à présent propagé dans 52 pays d’Afrique, autant dire que deux autres pays du continent n’a toujours pas déclaré de cas de Covid-19 chez eux.

Par ailleurs, l’agence a révélé que quelque 11 309 personnes infectées par le Covid-19 avaient guéri sur le continent, selon le décompte en date de ce mercredi, ce qui représente 1 157 guérisons de plus depuis le précédent rappport qui dénombrait 10 152 guérisons (l’après-midi du mardi 28 courant).

En outre, les chiffres du CDC Afrique montrent que, dans le contexte de la propagation rapide du virus sur le continent, les pays les plus affectés par le Covid-19 sont l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et l’Algérie. Autrement dit, l’Afrique du Nord reste la région du continent la plus affectée en termes de nombre de cas confirmés positifs et en termes de nombre de décès.

Troisième série de dons des fondations Jack Ma et Alibaba

Concernant le volet fournitures, le CDC Afrique indique avoir reçu un troisième lot d’équipements médicaux offerts par les fondations chinoises, Jack Ma et Alibaba, pour soutenir la lutte de l’Afrique contre la propagation du Covid-19.

Cette nouvelle série de dons est arrivée lundi soir (27 avril 2020) dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, à bord d’un vol cargo d’Ethiopian Airlines.

Ces équipements et fournitures comprennent principalement 4,6 millions de masques, 500 000 écouvillons et kits de dépistage, 300 respirateurs, 200 000 tenues de protection, 200 000 visières de protection, 2 000 thermomètres à infrarouge, 100 scanners thermiques et 500 000 paires de gants.