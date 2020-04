La stratégie nationale du confinement sanitaire orienté a été au centre de la réunion périodique du comité scientifique chargé du suivi de la propagation du coronavirus, tenue mardi sous la présidence du ministre de la santé, Abdellatif Mekki.

Le comité scientifique a passé en revue les divers aspects de la stratégie nationale du confinement sanitaire orienté à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays et les différentes mesures de prévention.

La réunion a porté également sur les mesures sanitaires et les précautions qui seront prises à titre individuel ou collectif et aussi au niveau régional et national en prévention de la propagation du coronavirus en Tunisie au cours de la période du confinement sanitaire orienté qui démarrera le 4 mai prochain.