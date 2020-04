Le Holding Al-Karama a reporté, pour une deuxième fois, les délais de dépôt des dossiers de manifestation d’intérêt au 21 mai 2020 pour la cession des participations de l’Etat représentant 50% du capital de la société Union de Placement et de Conseil en Assurances et Réassurance ” UPCAR ” et la société ” Alabrachia “.

Ce report intervient dans l’objectif de garantir, aux investisseurs potentiellement intéressés par ledit appel à manifestation d’intérêt, les conditions optimales de préparation et de dépôt de leurs dossiers, ainsi que dans le cadre du confinement général dans le pays, a indique le consortium sur son site web.

Pour rappel Al-Karama Holding avait annoncé la cession de la totalité du capital (100%), de la société Alabrachia opérant dans le secteur des loisirs et de 50% du capital de la société ” UPCAR “.

D’un capital social de 10MDT détenu par l’Etat et sous la supervision du ministère des Finances, Al-Karama Holding gère plus de 50 sociétés à travers des participations directes et indirectes, dans les domaines des télécommunications, de concession automobile, de l’industrie et du commerce, de l’immobilier, des services financiers, des médias, du transport aérien, des croisières, de l’agriculture et de l’éducation.