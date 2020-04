Elyes Ben Sassi, nommé à la tête de MATTEL (filiale du Groupe TT, présent sur le marché depuis 20 ans), était sur les ondes d’Express fm, lundi 27 avril.

Il a saisi cette occasion pour parler du “plan de redressement” de l’entreprise de télécommunications tuniso-mauritanienne qu’il a mis en place depuis le mois de juin dernier. Selon lui, ce plan a réussi à inverser la tendance du premier opérateur mauritanien qui passait par une situation difficile.

Le DG de MATTEL détail ledit plan qui touche tous les segments.

En effet, sur le volet commercial, il s’agit tout d’abord du repositionnement des offres -de manière à les rendre plus compétitives-, et de la revue du catalogue produits; ensuite, du renforcement du positionnement de MATTEL sur le marché mauritanien avec une augmentation significative de la PDM (+4 points) grâce à des offres de recrutement agressives couplées à des opérations de street Marketing à Nouakchott et dans d’autres villes à l’intérieur du pays; enfin, du positionnement de MATTEL sur le marché du Broadband et du segment B2B et raccordement des premiers clients FO du secteur bancaire et des centres d’appel.

Pour sa part, le volet technique a concerné la relance des investissements et de la mise en place d’un nouveau projet pour le développement, ainsi que la modernisation du réseau qui a permis de renforcer sa capacité et d’améliorer la qualité de service, avec:

– le déploiement de la technologie U900,

– le déploiement de près de 100 Km de FO sur Nouakchott en remplacement des liaison FH,

– l’utilisation de l’infrastructure FO en tant que réseau d’accès permettant le raccordement de clients entreprises au Broadband.

Toujours selon Ben Sassi, le plan de redressement a commencé à donner ses fruits à travers une croissance à 2 chiffres sur Q1 2020 vs Q1 2019, et des gains significatifs en part de marché (+4 points).

Mais l’entreprise n’oublie le volet RSE. En effet, Elyes Ben Sassi a évoqué l’initiative de solidarité lancée en collaboration avec l’ambassade de Tunisie en Mauritanie, depuis le début du mois de Ramadan, à fournir des repas de rupture du jeûne aux Tunisiens qui se trouvent en difficulté dans ce pays, en particulier les étudiants résidents en Mauritanie.

MATTEL a offert aussi aux jeunes étudiants des cartes SIM incluant des recharges téléphoniques et des forfaits internet gratuits valables durant tout le mois de Ramadan pour leur permettre de rester en contact avec leurs familles et préparer leurs examens dans les meilleures conditions.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions sociales qu’organise MATTEL chaque année durant le mois saint de ramadan et qui prévoit aussi la distribution d’aides alimentaires à destination des familles mauritaniennes nécessiteuses, en collaboration avec les ONG locales.