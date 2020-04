Le long métrage tunisien ” The Disqualified ” de Hamza Ouni a été retenu dans la compétition officielle du festival international de cinéma Nyon (Suisse) “Visions du réel” qui se tient cette année dans une édition en ligne du 17 avril au 2 mai 2020.

“The Disqualified”, ou “El Medestansi” une production Tunisie-France-Quatar, est le seul long métrage documentaire arabe et africain a être sélectionné dans la compétition internationale Burning Lights de la 51ème édition du festival. Cette compétition internationale est dédiée aux nouveaux vocabulaires et écritures, à la recherche et à l’expérimentation narrative et formelle (longs et moyens métrages). Seuls les films présentés en première mondiale, internationale ou européenne sont acceptés.

Le Jury de la Compétition Internationale Burning Lights décerne le Sesterce d’or Canton de Vaud au meilleur long ou moyen métrage (CHF 10’000) et le Prix du Jury Société des Hôteliers de la Côte au long ou moyen métrage le plus innovant (CHF 5’000).

“The Disqualified” a été tourné dans le quartier de Mhammdia, en Tunisie. Le film documentaire retrace douze années de la vie de Mehrez., voisin et ami du cinéaste Danseur et comédien doué, mais aussi dépendant aux jeux d’argent et aux courses de chevaux, il se bat contre lui-même et contre les contradictions désarmantes de son pays. Dans son inlassable quête d’émotions sincères, Mehrez défie toutes les règles établies (synopsis).

Le film est disponible sur le site du festival en ligne durant la période du 25 avril au 2 mai.

Ayant vu le jour en 1969, Visions du Réel est l’un des seuls festivals de cinéma suisses à présenter la majorité de ses films en première mondiale ou internationale, et ce en présence des réalisateurs invités. Le Festival est aussi considéré comme un tremplin idéal pour faire éclore de jeunes talents. Les académies des prestigieux Oscars et European Film Awards ouvrent par ailleurs leurs portes aux films montrés à Visions du Réel. Au côté d’une programmation plurielle dans ses formes et ses thèmes, le Festival est le lieu de masterclass, rencontres et activités de médiation culturelle.

Le Festival est également doté d’un pan Industry, l’un des plus importants marchés du film d’Europe, qui sélectionne et promeut des films à chaque étape de leur développement tout en offrant des activités et une plateforme de réseautage clé pour les professionnels du monde entier.