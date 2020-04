La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté organise, demain mardi à partir de 13h, un webinaire portant sur le thème ” De Berlin à Tunis : le Tourisme après le COVID19 “.

Organisé en partenariat avec Tunisia Hospitality Symposium (IHEC), ce webinaire verra la participation du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi et l’Ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke.

Le débat en ligne discutera de plusieurs thématiques dont l’impact du coronavirus sur le tourisme en Tunisie et en Allemagne, la stratégie à adopter pour endiguer cette crise efficacement et les perspectives et les mesures à prévoir pour assurer une bonne reprise du secteur.

Cette session peut être suivie en direct sur la page Facebook de la Fondation Friederich Naumann pour la Liberté.