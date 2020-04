Le directeur général de l’Observatoire national de la migration (ONM), Abderraouf Jmal, a indiqué vendredi, que des mesures ont été prises pour aider les Tunisiens à l’étranger et les étrangers résidant en Tunisie, à faire face à l’impact de la propagation du Coronavirus.

Dans une déclaration à la TAP, Jmal a indiqué que l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a alloué des fonds d’une valeur de 400 mille dinars pour aider les personnes en situation précaire parmi des Tunisiens résidant à l’étranger, à faire face aux difficultés de la conjoncture.

La situation des Tunisiens à l’étranger a été étudiée “au cas par cas” dans le but de fournir un soutien aux catégories précaires, en collaboration avec les missions diplomatiques et consulaires et les attachés sociaux à l’étranger, a-t-il fait savoir, soulignant que la plupart de ces aides ont été procurées aux tunisiens bloqués à l’étranger, aux étudiants ne bénéficiant pas d’une bourse d’étude et aux migrants irréguliers.

Cette aide intervient après une autre aide décidée par le ministère des Affaires étrangères et dont la valeur est de 500 mille dinars, qui a été versée de toute urgence aux Tunisiens bloquées à l’étranger depuis le début de la crise, en coopération avec l’Office des Tunisiens à l’étranger, a-t-il ajouté.

Le responsable a rappelé qu’environ un millier d’étudiants tunisiens en France ont bénéficié d’un montant de 100 euros par personne grâce à une initiative de collecte de dons pécuniaires et en nature lancée par “Dar Tounes” à Paris, en collaboration avec le Consulat tunisien général à Paris, le consulat à Pantin et les attachés sociaux.

Au sujet des interventions et de l’aide procurée aux étrangers résidant en Tunisie, Jmal a indiqué que 800 aides en nature et 120 aides pécuniaires ont été remises aux migrants, abstraction faite de leur statut juridique.

Le nombre de migrants résidant en Tunisie s’élève à environ 4 300 personnes, selon le bureau du Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés (HCR) en Tunisie.