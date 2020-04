Un accord, en vertu duquel seront payés en ce mois d’avril, les employés des agences de voyage et du tourisme, a été signé, jeudi, à Tunis, entre l’UGTT et la Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme (FTAV).

Les employés en question bénéficieront d’une prime d’un montant de 200 dinars, dans le cadre d’une aide circonstancielle exceptionnelle versée par le gouvernement, et de 65% de leurs salaires (équivalent à 17 jours de travail réels) présentés par leurs agences de voyage, a indiqué, le ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi, lors de la signature de l’accord.

Le département du Tourisme veille à préparer les mesures de soutien financier destinées aux agences de voyages. Ces mesures les aideront à faire face aux difficultés engendrées par la pandémie du coronavirus et permettront aussi de sauver la saison touristique, estime le ministre.

D’autres réunions seront tenues, en coordination avec le ministère du Tourisme, pour examiner la possibilité de rémunérer les travailleurs du secteur du tourisme, si le confinement général sera prolongé, a déclaré, de son côté, le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Kamal Saad.

“La Fédération n’abandonnera pas ses employés,durant cette conjoncture difficile”, a tenu à rassurer, pour sa part, le président de la FTAV, Jaber Ben Atouch.