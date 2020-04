En considération des circonstances exceptionnelles que traverse notre pays, Wifak Bank s’est mobilisé dès les premiers jours pour accompagner ses clients afin de les aider à gérer les conséquences économiques induites par le COVID-19, en leur apportant un soutien effectif et une assistance continue à travers une série de mesures.

A cet effet, Wifak BankK a procédé au report systématique des échéances de financement avec leur suspension totale, de six mois pour les clients particuliers dont les revenus mensuels ne dépassent pas les 1 000 dinars et de 3 mois pour les particuliers dont les revenus mensuels dépassent les 1 000 dinars.

Cette mesure profite à tous les clients tunisiens résidents en Tunisie ainsi qu’aux Tunisiens résidents à l’étranger.

En phase avec son identité de Banque Islamique, Wifak Bank rassure ses clients que les reports des échéances sont gratuits et n’engendrent aucune charge supplémentaire (ni frais ni commissions).

Toutefois, les clients qui ne désirent pas bénéficier de l’avantage consenti par Wifak Bank sont invités à remplir le formulaire de demande de non report en ligne, en cliquant sur le lien ci-après ou d’informer directement leurs agences : http://wifakbank.com/demande_non_report_echeances.php

Pour de plus amples informations, il est également possible de contacter le service “réclamations clients” à l’adresse suivante :

E-mail : reclamations.clients@wifakbank.com

Par ailleurs, WIFAK BANK a intensifié ses contacts directs avec sa clientèle entreprises à travers son réseau d’agences commerciales et par l’envoi d’e-mails personnalisés leur proposant des solutions appropriées.

Wifak Bank rappelle à ses clients que de nombreuses solutions spécifiques à cette crise ont été mises en place et sont disponibles auprès de ses agences qui assurent un fonctionnement quotidien de 8h15 à 12h45 afin de mieux vous servir, et ce dans le cadre du respect des mesures sanitaires et de distanciation.