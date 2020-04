Wifak International Bank a clôturé le premier trimestre de 2020 avec les réalisations suivantes :

– Les marges et revenus assimilés ont augmenté de 13% par rapport au 31 mars 2019.

– Les produits des commissions ont progressé de 58% par rapport à la même période de 2019,

– Les charges d’exploitation bancaires ont augmenté de 14% par rapport au 31 mars 2019.

– Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de 16% par rapport au 31 mars 2019,

– Les charges opératoires ont enregistré une diminution de 5% par rapport au 31 mars 2019 dû principalement à la diminution des dotations aux amortissements sur les immobilisations de 21% et des charges générales d’exploitation de 8%,

– Les encours des financements à la clientèle sont établis à 392,4 soit une baisse de 3% par rapport au 31 mars 2019.

– Les dépôts et avoirs de la clientèle ont atteint 369,9 millions de dinars soit une progression de 15% par rapport au 31 mars 2019 dû essentiellement à l’augmentation des Dépôts à vue de 21% et des Comptes Idikhar de 64%.

Le premier trimestre de l’exercice 2020 s’est caractérisé également par :

– En application des circulaires BCT 2020 – 06, 07 et 08 relatives aux mesures exceptionnelles en faveur des entreprises professionnelles et des particuliers la banque a procédé au report des tombées des échéances des créances classés 0 et 1 pour les 7 mois de mars à septembre 2020,

– L’application par la banque des autres mesures cités par la circulaires BCT 2020-05 dont on cite la gratuité de retrait par carte ainsi que la gratuité des nouvelles émissions des cartes bancaires classiques,

– Dans le cadre des mesures de prévention prises par la banque contre la propagation du virus Covid-19, la banque a procédé à :

– L’allègement de son effectif pour limiter les risques de contagion, la généralisation du télétravail pour les processus clés,

– En application de son plan de continuité d’activité validé (PCA), la banque a pu maintenir son rythme normal d’activité malgré un confinement total de son centre d’affaire pendant 14 jours grâce à son potentiel technologique,

– La désinfection de ses locaux à savoir son siège social, son centre d’affaires ainsi que ses agences,

– L’information des clients sur l’aménagement des horaires de travail et l’accompagnement à distance,

– L’information des clients sur les mesures exceptionnelles en leur faveur,

– La sensibilisation à la prévention contre la propagation du COVID-19 partage des vidéos de sensibilisation par le biais de nos plates formes réseaux sociaux et aussi via l’affichage dynamique au niveau des agences,

– La sensibilisation à l’utilisation des solutions digitales et les cartes de paiements WIFAK à travers les canaux suivants :

o Le site web www.wifakbank.com,

o Les plates formes de réseaux sociaux Wifak Bank et aussi à travers,

o Les actions d’emailing adressés aux clients.