La situation économique et financière dans le pays a été au cœur d’un entretien, mercredi 22 avril, entre le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouen Abassi.

Lors de cet entretien, tenu au Palais du gouvernement à La Kasbah, Fakhfakh et Abassi ont mis l’accent sur l’impératif de coordonner entre la BCT et les différentes banques, pour surmonter les difficultés causées par la pandémie du coronavirus et accompagner les secteurs économiques les plus touchés.

Fakhfakh estime nécessaire de se préparer à la phase d’après-confinement, en mobilisant les fonds financiers et les garanties nécessaires pour soutenir les établissements et les secteurs stratégiques et qui sont en mesure d’assurer la relance de l’économie nationale.