Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray s’est entretenu mercredi par téléphone avec son homologue soudanaise Asma Abdallah, des efforts déployés par les deux pays en matière de lutte contre le Covid-19.

Les deux parties ont passé en revue, dans ce sens, les mesures prises pour contenir la propagation du virus et ses incidences économiques et sociales.

Sur un autre plan, les deux ministres ont mis en avant la solidité des relations de coopération privilégiées établies entre la Tunisie et le Soudan et les moyens de les consolider dans divers domaines.

Au cours de l’entretien, l’accent a été mis, également, sur l’importance de renforcer la concertation et la coordination sur les questions internationales et régionales, en particulier, celles qui concernent le continent africain et le monde arabe.