Afrique – Covid-19 : 23 505 cas confirmés et 1 158 décès

La dernière mise à jour de la situation du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique); effctuée mardi 21 avril 2020, fait état de 1 158 dus au Covid-19 pour 23 505 cas confirmés sur le continent africain.

L’agence spécialisée de la Commission de l’Union africaine (UA), qui regroupe 55 membres, souligne également que le virus s’est jusqu’à présent propagé dans 52 pays africains.

En outre, les chiffres du CDC Afrique montrent une accélération de la propagation du virus sur le continent, les pays fortement les affectés par le COVID-19 étant l’Égypte, avec 3 333 cas confirmés, l’Afrique du Sud (3 300 cas confirmés), le Maroc (3 064 cas confirmés) et l’Algérie (2 718 cas confirmés).

Au vu de ces chiffres, l’Afrique du Nord demeure la région du continent la plus affectée en termes de nombre de cas confirmés, ainsi qu’en termes de nombre de décès, avec plus de 10 000 cas positifs au COVID-19 et 817 décès dus à la pandémie.