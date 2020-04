Les besoins moyens des banques en liquidité ont régressé, en mars 2020, à 10.122 MD après 10.757 MD le mois précédent et 16.349 MD un an auparavant.

Ce repli a été favorisé, notamment, par les dépenses du Trésor au titre du remboursement de BTA de 398 MD et des versements des salaires. Ainsi, le volume des interventions de la BCT sur le marché monétaire s’est établi à 9.784 MD, en moyenne, en mars 2020, en baisse de 654 MD par rapport au mois précédent.

Par principales opérations, cette évolution porte la marque de la réduction du volume des opérations principales de refinancement (de -439 MD en moyenne) pour s’établir à 5.461 MD, et la baisse des opérations de swap de change, de 476 MD, en février 2020, à 370 MD en mars dernier.

En ce qui concerne les taux d’intérêt, le TMM et le taux moyen pondéré (TMP) des opérations principales de refinancement ont baissé, en mars 2020, à 7,35% et 7,30% respectivement et ce, suite à la décision du Conseil d’Administration de la Banque centrale, dans sa session du 17 mars 2020, de réduire le taux directeur de 100 points de base, afin d’atténuer les retombés de la pandémie COVID-19 sur l’économie nationale.