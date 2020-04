Les crédits à l’économie ont connu une légère accélération, en février 2020, en évoluant de 3,6% en glissement annuel (G.A), contre 3% en janvier 2020 et 8,6% un an auparavant, rapporte la note de la BCT sur ” Les évolutions économiques et monétaires/Avril 2020 ” publiée, mardi.

Cette évolution s’explique par la hausse du rythme de progression des crédits aux professionnels (+4,5% en G.A contre 4% un mois auparavant) et de ceux accordés aux particuliers (+1,1% en G.A contre 0,6%). Cette progression a été perceptible au niveau des crédits aux professionnels à court et à moyen termes, ainsi que des crédits à la consommation.