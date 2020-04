La direction générale du Parc d’Activités Economiques de Bizerte a fait un don, mardi, de 10 lits médicalisés qu’elle a remis à l’instance régionale de lutte contre le covid-19.

Ce don est destiné à équiper le circuit ” covid-19 ” de l’hôpital local de Sejnane dont les travaux s’achèveront à la fin de cette semaine.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le PDG du Parc d’Activités Economiques de Bizerte, Mohamed Badi KLIBI indique que ce don fait partie d’une série de programmes et d’initiatives effectuée par le Parc, depuis le début de la lutte contre la propagation du covid-19.

A ce sujet, le responsable indique que le Parc d’Activités économiques de Bizerte a offert plus de 150 aides sociales dans le cadre du programme national pour réduire les répercussions de la crise sur les plus démunies, en plus de l’octroi de matériel de protection au profit du corps médical.