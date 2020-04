Le déficit courant s’est atténué au terme du premier trimestre 2020, à 1,7% du PIB, contre 2,2%, une année auparavant. Il porte la marque d’une baisse notable du commerce extérieur, en relation notamment avec la rupture des chaînes d’approvisionnement, en mars 2020, selon la note de la BCT, publiée, mardi 21 avril, sur ” Les évolutions économiques et monétaires/Avril 2020 “.

En effet, la crise sanitaire internationale du Coronavirus et les restrictions mises en place courant mars 2020, pour limiter sa propagation, ont fortement pesé sur les échanges extérieurs de la Tunisie.

En effet, les flux d’exportation et d’importation, en valeur, ont chuté, en mars 2020, de 30% et 27% respectivement contre des hausses de 16% et 13% une année auparavant.

Malgré cela, le déficit commercial (FOB-CAF) s’est atténué, sur l’ensemble du 1er trimestre 2020, à 3,506 milliards de dinars contre 3,973 milliards de dinars un an auparavant.

Hors énergie, le déficit commercial s’est également replié pour s’établir à 1,748 milliard de dinars, en baisse de 814 millions de dinars par rapport aux réalisations du 1er trimestre 2019.

Paradoxalement, l’élargissement du déficit de la balance de l’énergie s’est accentué pour atteindre 1,758 milliard de dinars, à fin mars 2020, soit plus que la moitié du déficit commercial global, contre 1,412 milliard de dinars ou 36,5%, un an auparavant.

Sur un autre plan, le flux mensuel des recettes touristiques (exprimées en euros) a chuté de près de 30%, en mars 2020, pour s’établir à 65 millions d’euros, contre 93 millions une année auparavant.

Sur l’ensemble du 1er trimestre 2020, les recettes touristiques ont totalisé 297 millions d’euros (ou 930,7 millions de dinars), soit le plus haut niveau jamais atteint au cours de la dernière décennie.

Pour leur part, les revenus du travail (en espèces), exprimés en euros, ont enregistré, durant le mois de mars 2020, une légère hausse de 0,4% (en G.A.) et une baisse de 15% par rapport au mois précédent.

Sur l’ensemble du 1er trimestre 2020, les revenus du travail ont enregistré une hausse marquante de 16,5% pour atteindre 355 M€ contre 305 M€ un an auparavant.

La baisse du déficit commercial (FOB-FOB) au premier trimestre 2020 (2,734 milliards de dinars contre 3,103 milliards de dinars au T1-2019) et la consolidation du solde excédentaire de la balance des services, ainsi que l’amélioration des revenus des facteurs et des transferts courants, ont contribué positivement à l’atténuation du déficit de la balance des opérations courantes lequel s’est rétréci à 1,935 milliard de dinars (ou -1,7% du PIB), au terme du 1er trimestre 2020, après une baisse de 2,513 milliards de dinars (ou -2,2% du PIB) un an auparavant.Hors énergie, la balance courante s’est nettement améliorée puisque son déficit s’est limité à 0,2% du PIB au 1er trimestre 2020, contre -1% une année auparavant.