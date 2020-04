Dans son dernier rapport sur les perspectives économiques pour l’Afrique subsaharienne, le Fonds monétaire international (FMI) prodigue quatre conseils que l’institution de Breton Woods juge “prioritaires”, pour apporter une réponse efficace à la pandémie de Coronavirus.

Le FMI estime urgent de prendre des mesures décisives pour limiter les pertes humaines et économiques et protéger les plus vulnérables.