L’Observatoire Tunisien de l’Economie (OTE) s’est joint à l’appel lancé par 257 organisations non gouvernementales internationales aux membres de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), afin de ” mettre fin à toutes les négociations de traités commerciaux et d’investissement pendant l’épidémie de COVID-19 et à se recentrer sur l’accès aux fournitures médicales et sauver des vies “, selon un communiqué de l’OTE.

Dans une lettre coordonnée par le réseau mondial Our World Is Not for Sale ( notre monde n’est pas à vendre OWINFS), ces organisations issues de de plus de 150 pays ont appelé les négociateurs ont fustigé la poursuite par certains gouvernements des négociations commerciales à l’OMC, précise le communiqué publié vendredi.

Dans cette lettre, les organisations ont estimé que ” Les efforts devraient se concentrer pour sauver des vies pendant la pandémie du Coronavirus “.

Elles ont, dans ce contexte, appelé à supprimer tous les obstacles, y compris les règles de propriété intellectuelle, dans les accords existants entravant l’accès rapide et abordable aux fournitures médicales, telles que les médicaments, les appareils, les diagnostics et les vaccins vitaux en vue de renforcer la capacité des gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette crise.

Le groupe d’organisations demande également, l’arrêt ” des sanctions unilatérales empêchant les pays d’obtenir des fournitures médicales essentielles”nt que ces sanctions “augmentent le nombre de décès dus au Covid-19 “.

Les signataires ont, également, appelé les membres de l’OMC, à faire en sorte que ” tous les pays disposent de la souplesse nécessaire pour mettre de côté les règles commerciales qui limitent leur capacité à résoudre la pandémie, sans crainte de conséquences, et à cesser les autres négociations et activités qui détournent leur énergie et leurs ressources de cet objectif “.

Les gouvernements doivent reconnaître ” que la pandémie COVID-19 nécessite de repenser fondamentalement, les types de règles qui sont négociées dans les accords commerciaux, y compris celles qui peuvent encourager les monopoles et réduire l’accès abordable à toutes les formes de fournitures médicales, et mettre en danger la vie des personnes dans tous les pays “, insistent les signataires.

Parmi les organisations signataires de cette lettre, figurent notamment Action Aid International; Friends of the Earth International; Global Alliance for Tax Justice (GATJ); Greenpeace; Médecins Sans Frontières Access Campaign; Oxfam International; Arab NGO Network for Development (ANND).