La société SOTRAPIL a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020. Les indicateurs font ressortir un résultat d’exploitation au cours du premier trimestre 2020 de l’ordre de 1.581.432 dinars contre 1.426.216 dinars au cours du premier trimestre 2019 soit une hausse de 10,88% expliquée par :

La hausse du total des produits d’exploitation de 0,98% pour se situer à 3.834.026 dinars contre 3.797.000 dinars au 31 mars 2019 et ce malgré la baisse du total des revenus du transport à fin mars 2020 de 14,35% compensée par la hausse du solde de la position litrage de 372% pour atteindre la somme de 449.379 dinars contre un solde négatif de -154.507 dinars enregistré à fin mars 2019.

Il est à signaler que la baisse des revenus de transport de 14,35% est expliquée par la baisse des volumes transportés de 15,09% et ce suite à la baisse des quantités transportées via le pipeline Bizerte -Radès de 13,80% et des quantités transportées via le pipeline Jet A1 de 28,93%.

La baisse des quantités transportées via le pipeline Bizerte-Radès est principalement due à la reprise à partir du mois de novembre 2019 de l’activité du port pétrolier de Radès pour la réception du gasoil importé.

La baisse enregistrée au niveau de l’activité du pipeline Jet A1 est pour sa part due à l’attribution, à partir du mois de juin 2019, d’une part importante du marché d’approvisionnement de l’aéroport Tunis Carthage en Kérosène à la société de distribution qui n’est pas raccordée au pipeline de SOTRAPIL, en plus des effets enregistrés à partir de janvier 2020 sur le trafic aérien de la propagation de l’épidémie Covid-19.

La baisse des charges d’exploitation de l’ordre de 5,00% pour se situer à la somme de 2.252.593 dinars contre 2.370.784 dinars à fin mars 2019. Cette baisse est expliquée par la baisse de la variation des stocks des produits à livrer, des achats d’approvisionnement consommés et de la dotation aux amortissements et aux provisions contre la hausse des charges du personnel et des autres charges d’exploitation

Il est par ailleurs à signaler que la situation sanitaire liée à la pandémie Covid-19 qui sévit en Tunisie et au niveau mondial risque d’avoir des répercussions sur les activités futures de SOTRAPIL.

La propagation de cette épidémie et les mesures de confinement sanitaire décidées par les autorités nationales ainsi que les prévisions de ralentissement économique qui en découlera auront une répercussion sur l’activité des sociétés clientes de SOTRAPIL opérant dans la distribution des carburants routiers et du jet aviation.

A l’état actuel, et sur la base des informations disponibles, l’impact éventuel de la pandémie Covid-19 sur l’activité de SOTRAPIL ne peut être estimé.