La SFBT a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2020.

CHIFFRES D’AFFAIRES :

– Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses est passé de 21 970 207 dinars à

24 388 321 dinars soit une augmentation de 11.01%.

– Le chiffre d’affaires des boissons gazeuses à l’export est passé de 6 721 316 dinars à 7 263 714 dinars.

– Le chiffre d’affaires de la bière locale est passée de 108 403 869 dinars à 122 302 209 dinars soit une augmentation de : 12.82%.

– Le chiffre d’affaires à l’export de la bière (sans alcool) est passé de 1 256 909 dinars à 1 300 556 dinars.

VENTES EN VOLUME :

– Le volume des ventes des boissons gazeuses est passé de 267 693 hectolitres à 289 596 HL.

– Les quantités de bière vendues ont atteint 427 275 HL soit une augmentation de 3.63% par rapport au premier trimestre de 2019.

PRODUCTIONS :

– La production des boissons gazeuses a atteint un volume de 239 862 hectolitres

– La production de la bière a atteint un volume de 456 931 hectolitres.

LES INVESTISSEMENTS :

Les investissements de la période sont composés essentiellement de l’achat de matériel industriels et des emballages à consigner (casiers et bouteilles)

ENDETTEMENTS :

– Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2019 et des montants de recouvrement auprès des clients et des dividendes reçus déduction faite des paiements des impôts, des souscriptions d’actions, des salaires et des fournisseurs.

NB : les conditions climatiques du premier trimestre 2020 ont été favorables à notre activité contrairement à la même période de 2019 (pluies et inondations). Le COVID/ 19 a agit négativement sur les ventes de la fin du mois de mars 2020.