Des représentants d’organisations et d’associations tunisiennes ont soumis, jeudi, une requête au ministre des Droits de l’homme et des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami lui demandant de régulariser la situation de migrants subsahariens en Tunisie.

Ont pris part à l’entretien, des représentants de 58 organisations et associations, 23 députés et plusieurs personnalités nationales.

Les 58 organisations ont été représentées par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), l’Association des femmes démocrates (ATFD) et l’Association Citoyenneté, Développement, Cultures et Migrations des deux rives.