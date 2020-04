Le Conseil d’Administration de Tunisie Leasing et Factoring s’est réuni le mardi 31 mars 2020, a passé en revue l’activité du groupe relative à l’exercice 2019 et a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31 décembre 2019.

Les états financiers individuels font apparaître un total Bilan de 1 112 792 097 DT et un Résultat Net de 4 877 608 DT en baisse de 53,35% par rapport à 2018.

Les états financiers consolidés font apparaître un total Bilan de 2 393 671 839 DT et un Résultat Net de 11 127 817 DT en régression de 13,5% par rapport à 2018.

Le Conseil d’Administration a été informé de la cession de la participation de 15% dans le capital de Tunisie Valeurs et que le produit dégagé d’un montant de 9,3 Millions de Dinars apparaîtra dans les comptes de 2020.

Le Conseil d’Administration a en outre décidé, en raison des circonstances exceptionnelles actuelles, de fixer ultérieurement la date de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire.