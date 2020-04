La pandémie, qui secoue notre monde depuis trois mois, a plongé l’économie mondiale dans une crise sans précédent, … le monde n’avait pas connu un coup pareil, et des puissances économiques mondiales risquent d’y laisser des plumes.

Nous entamons une nouvelle étape où rien ne sera plus comme avant. L’irruption brusque du Coronavirus marque un tournant dans l’histoire, comme ce fut le cas en 1989 avec la chute du mur de Berlin, ou en 2001 avec les attentats du 11 septembre.

Depuis 1989, le monde est contrôlé par les Etats-Unis qui, à travers le dollar, le couple militaro-industriel et la culture pouvaient neutraliser toute tentative qui se dresse sur leur chemin. Trente ans plus tard, un minuscule virus vient tout changer, la suprématie américaine sur le monde disparaîtrait inéluctablement…

Les Etats-Unis cesseront d’être la première puissance économique du monde. Il y a quelques mois, personne n’aurait imaginé une situation pareille. L’économie américaine, sous Trump, se portait à merveille avec des indicateurs remarquables. L’embellie économique sous Trump était visible partout: chômage maîtrisé, amélioration de l’employabilité, hausse du PIB…). En deux semaines, tout s’effondre comme un château de cartes… une récession n’est plus écartée aux Etats-Unis.

Les mauvaises nouvelles sur le plan économique s’accélèrent et le taux de chômage risque d’atteindre un niveau record, jamais enregistré dans l’histoire de ce pays. Il pourrait atteindre les 30%, un chiffre record qui n’avait même pas été enregistré durant la grande crise de 1929, une détérioration du pouvoir d’achat…

L’Amérique du Nord est économiquement morte. Elle tente cependant de rassurer les marchés financiers pour ne pas aggraver une crise délétère.

L’effondrement économique de ce géant ne se fera pas brusquement. Il prendra du temps, mais il arrivera tôt ou tard. Les Etats-Unis, pour éviter un tel scénario, n’auront pas d’autres choix que de recourir à la force. Une Troisième Guerre mondiale, non plus, n’est plus à écarter pour relancer sa machine économique.

Aussi, …

L’Union européenne risquerait de disparaître ! La crise actuelle qui secoue le monde entier a révélé que l’Union européenne dont se vantaient les politiciens depuis plusieurs années est à l’agonie. Jamais elle n’a été aussi divisée entre une Europe du Nord riche qui refuse de venir en aide à une Europe du Sud en crise.

Si les politiciens continuent de chanter les louanges d’une Union européenne nécessaire pour la survie du Vieux continent, les peuples finiront par sanctionner. Déçus et totalement abandonnés, ils finiront par porter le dernier coup de grâce à une union qui a montré ses limites, sa fragilité dans une crise d’une telle ampleur.

Et l’Afrique !

L’Afrique pourrait enfin respirer ! Longtemps contrôlée par les puissances occidentales qui lui imposent des modèles économiques complètement déconnectés des réalités du Continent et qui, à travers le pillage de ses ressources naturelles, l’empêchent de sortir de la pauvreté et de la misère, l’Afrique pourrait enfin s’affranchir de la tutelle de l’Occident.

Le moment n’a jamais été aussi propice, car à la fin de cette crise, les puissances occidentales, très influentes sur le Continent africain, subiront une crise économique sans précédent qui les empêchera d’occuper leur position de gendarmes du Continent.

Une énorme opportunité que les dirigeants africains devront saisir pour exiger un traitement d’égal à égal et une coopération gagnant-gagnant.

Qu’en est-il de la Chine ?

La Chine dirigera le monde sur le plan économique… Le seul pays sorti vainqueur de cette crise est sans doute la Chine. Très frappée par la pandémie en janvier, la Chine s’est rapidement resaisie en prenant des mesures sévères qui se sont avérées très efficaces dans la lutte contre le virus. Son économie en a certes souffert, mais aujourd’hui son activité économique est en marche, ce qui est un succès remarquable.

Depuis deux semaines, la Chine est devenue incontestablement la dynamo du monde et des puissances occidentales: l’Espagne et Italie ne se gênent plus de tourner le dos à l’Union européenne et de solliciter son aide au moment de se procurer des masques.

Sa présence en Afrique -qui a largement suscité le gène et la jalousie de l’Occident- n’a jamais été aussi importante. Depuis deux semaines, la Chine fait le tour du continent pour offrir gratuitement masques et matériel sanitaire à des pays africains avec lesquels elle a noué de très fortes relations au fil des années, ce qui, à la fin de la crise, aura un impact très positif sur sa présence en Afrique et créera un rapprochement sans précédent entre la Chine et le Continent africain au grand dam de l’Occident dont la présence est de plus en plus contestée par la jeunesse africaine.

Et qu’en est-il de la Russie ?

La Russie sera la première puissance militaire du monde par excellence. Il suffit pour cela de suivre l’actualité politique de ce pays pour savoir que les Russes s’y préparent depuis plusieurs années.

Ce qui a été présenté ci-dessus demeure une supposition, il ne reflète en aucun cas la réalité. Cependant, une chose est sûre : ce monde va complètement changer dans un futur proche et l’Occident perdra une grande partie de son influence politique, militaire et économique au profit de l’Asie et de l’Afrique.

Chiheb BEN AHMED