L’institution de micro-finance tunisienne, Enda Tamweel vient de signer un accord de prêt syndiqué, avec la Société Néerlandaise de Financement et du Développement de l’Entrepreneuriat (FMO), d’un montant de 60 millions d’euros (soit l’équivalent de 190 millions de dinars).

Selon Enda Tamweel, “ce prêt servira principalement, à financer des femmes, des jeunes issus de quartiers défavorables, des sous-emprunteurs agricoles, des sous-emprunteurs de l’éducation et à améliorer les conditions de logement des populations vulnérables.

Il permettra à Enda Tamweel d’élargir ses capacités de financement et d’augmenter son nombre d’emprunteurs”.Il permettra, également, à l’institution “d’ancrer davantage sa mission sociale et d’accompagner ses clients impactés par la crise du coronavirus”.

Le directeur général d’Enda Tamweel, Mohamed Zmandar, a indiqué, à cette occasion que cet accord marque une première pour le secteur de la micro-finance en Tunisie.

“Dans un moment aussi important que celui que traverse notre pays actuellement, Enda Tamweel va continuer à jouer son rôle et contribuera à son échelle à préserver le tissu économique en préservant les emplois et la pérennité des projets de milliers de petits entrepreneurs”, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur des opérations financières à FMO, Huib-Jan de Ruijter, a affirmé que’à “travers ce financement, Enda Tamweel et FMO confirment leur engagement en faveur de l’inclusion financière et sociale en Tunisie”, rappelant que 44% du portefeuille d’Enda Tamweel est orienté vers des bénéficiaires dans les milieux ruraux.

Enda Tamweel opère à travers un réseau de 96 agences et de 5 guichets mobiles couvrant l’ensemble du territoire tunisien et accompagnant au quotidien près de 390 000 clients actifs pour un encours de crédit dépassant les 750 millions de dinars.Depuis sa création, Enda a soutenu près de 900 000 personnes et octroyé plus de 3 millions de crédits.