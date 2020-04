Le projet de résolution qui sera présentée par la Tunisie au Conseil de sécurité des Nations unies relatif à l’adoption d’une nouvelle approche pour faire face au Covid-19 a été au centre d’un entretien entre le président de la Rpublique, Kais Saied, et du ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray.

La rencontre a été aussi l’occasion d’aborder la question de rapatriement des Tunisiens qui sont encoe bloqués à l’étranger, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré avoir informé le chef de l’Etat de l’ordre du jour du Conseil de sécurité et de la contribution de la Tunisie, en tant que membre non permanent, à l’impulsion de la coopération et de la solidarité internationales, en cette conjoncture difficile que vit l’humanité face à la propagation de la pandémie.

Le ministre a, également, informé, le président de la République des efforts continus déployés par son département pour mobiliser davantage de soutien financier au profit de l’Etat et du secteur de la Santé, particulièrement, pour l’acquisition du matériel médical nécessaire à la lutte contre le Covid-19.