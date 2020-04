Consciente de l’importance de son engagement citoyen et imprégnée du sens du devoir, la BNA a lancé une campagne pour le soutien de la collecte de dons au profit du Fonds national 1818 afin de contribuer aux efforts de l’Etat dans sa lutte contre la pandémie Covid19.

La BNA affirme, ainsi, ses valeurs éthiques et morales ainsi que son implication toute personnelle pour satisfaire aux attentes du pays car il n’est de bien-être et de salut sans l’entente entre tous les acteurs de la société. Une entente qui prime et une solidarité sans faille.