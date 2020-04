Depuis l’apparition de l’épidémie coronavirus en Chine, il y a environ 4 mois, et son expansion sur l’ensemble de la planète Terre, chaque jour on entend ici et là conseils, propositions et autres affirmations. Pour l’heure, tout le monde ou presque semble d’accord sur le fait qu’il est impératif de respecter “des gestes barrières” pour ralentir la propagation du virus.

Du coup, certains s’interrogent sur les modes voire les objets de transmission du virus. La dernière en date concerne les chaussures. Et c’est le magazine Elle qui pose la question: “… doit-on s’inquiéter de contracter le virus par le biais de nos chaussures ?”

Médecins et scientifiques soulignent que “… si le virus se transmet par gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche, il est également possible d’être contaminé en touchant un objet infecté puis en portant les mains au visage…”. Dans ce cas, le virus peut-il survivre sur nos vêtements, bijoux, chaussures?

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) assure -sans vraiment assurer il faut l’avouer- qu'”il est assez difficile de connaître avec certitude la durée de vie du coronavirus sur les surfaces”. Mais notre ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, et bien d’autres scientifiques, sont certain que le virus peut survivre plusieurs heures voire des jours…

Compte tenu de cette incertitude, l’organisme onusien conseille ceci: « Si vous pensez qu’une surface peut être infectée, nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire pour tuer le virus, vous protéger et protéger les autres ».

Alors, nos chaussures peuvent-elles transmettre le Covid-19? C’est Dr Adwao Danso, interrogée par Harper’s Bazaar, qui répond : «Nous savons que le coronavirus peut vivre sur des surfaces, et cela inclut les chaussures. Toutefois, le risque est assez faible car il faudrait que des gouttelettes atterrissent sur ladite surface ».

Comprendre par-là que “attraper le coronavirus par le biais des chaussures ne serait possible que si les sécrétions respiratoires, émises lors de la toux par exemple, survivaient sur le trottoir puis se transféraient des souliers au visage. Une situation très peu probable si l’on suit attentivement les conseils d’hygiène annoncés par le gouvernement”.

Mais dans le cas où cela est possible, il semble que certains types de chaussures soint plus contaminants que d’autres, telles que les chaussures en plastique et en matière synthétique.

Et si l’on est obligé de les porter, des spécialistes conseillent de les “laisser à l’extérieur après chaque déplacement au travail ou dans un lieu public”, mais d’autres recommandent “… d’opter pour la même paire à chaque sortie”.