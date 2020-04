Dans le contexte exceptionnel lié à l’épidémie COVID 19 et compte tenu des circonstances actuelles matérialisés notamment par le couvre-feu et l’état de confinement général décrétés par l’Etat, le conseil d’administration de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques a pris la décision, lors d’un conseil tournant, de reporter les assemblées générales ordinaire et extraordinaire, au dite de l’exercice 2018, prévues initialement pour le 08 avril 2020.

L’absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire et la levée des mesures restrictives ne permet pas de se fixer sur une nouvelle date. Ainsi, le conseil d’administration fixera ultérieurement les dispositions qui seront prises pour la tenue des assemblées.

Les membres du conseil d’administration ainsi que la Direction Générale sont mobilisés pour permettre à l’entreprise de traverser au mieux cette crise sans précédent et d’accélérer les conditions le permettront la tenue des assemblées en question .La priorité dans cette période difficile est d’assurer la pérennité de la société, la protection de ses employés ainsi que ses partenaires.