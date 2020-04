En ce mardi 7 avril 2020, voici les chiffres affolants qui circulent sur la pandémie du coronavirus. Il s’agit, dans certains cas, des mots mais aussi des maux qui font froid dans le dos, sanitairement, socialement et économiquement.

Nous les avons résumés ainsi (en nous appuyant sur les chiffres de l’Agence France Presse et d’autres supports):

74 500. C’est le nombre de morts officiellement du coronavirus dans le monde.

Plus de 4 milliards d’individus sont confinés/isolés “depuis les premières suspicions de l’apparition en Chine d’un nouveau coronavirus”.

Au jour d’aujourd’hui, l’Europe est le continement le plus touché par le Covid-19. L’Italie (16 523 morts), l’Espagne (13 341), la France (plus de 8 000 morts) et le Royaume-Uni (5 385 morts) sont les pays les plus touchés, en termes de contaminations et/ou du nombre de décès.

L’Europe est suivie de près par les Etats-Unis avec 10 900 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie pour plus de 366 000 cas d’infection.

Aucun décès dû au Covid-19 signalé en Chine au cours des 24 dernières heures. Mais beaucop doutent de la sincérité des statistiques publiées par les autorités chinoises depuis le début de l’épidémie qui a fait, offiellement, quelque 3 331 décés.

L’Afrique demeure, étonnamment, le continent le moins touché par cette pandémie: environ 10 000 cas de contaminations et moins de 500 morts à travers les 54 pays d’Afrique.

La méthode la plus utilisée pour contenir la propagation du coronavirus est le confinement de la population. Cependant, d’autres pays ont jugé bon de combiner confinement et couvre-feu, comme la Tunisie; ou le traçage ou fichage (cas de la Corée du Sud, de la Chine et d’Israël); ou l’état d’urgence sanitaire, comme l’Equateur et le Maroc avec le port du masque obligatoire; ou l’interdiction d’entrée sur le territoire des étrangers (cas de Hongkong).

Ces mesures se renforcent dans certains pays, mais d’autres commencent à les assouplir (cas de l’Autriche).

A noter également que plusieurs centaines de personnes sont bloquées hors de leur pays.

Par contre, certains pays n’ont pratiquement rien fait: pas de confinement/isolement, pas de couvre-feu, aucune interdiction (Allemagne, Suède, Danemark, Norvège…).