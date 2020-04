«Nous sommes à dieu et à lui nous retournons» . La Direction Générale de la BNA, le Syndicat de base de la BNA et le Comité de Direction de la BNA, très peinés par le décès de notre confrère Faouzi Cherif, Chef de l’Agence UIB Menzel Bouzelfa, présentent à la famille du défunt, à l’UIB et au secteur bancaire leurs condoléances les plus attristées.

Ils notent à cet effet le dévouement exemplaire du personnel bancaire, notamment celui dans les front office, dans le cadre de cette lutte implacable livrée par notre pays contre le coronavirus et à sa tête feu Faouzi Cherif, décédé alors qu’il n’a pas hésité, un seul instant, à servir sa banque, son pays.

Ce décès, loin de nous décourager et comme en témoignent les divers messages de ses collègues BNA sur la toile, nous rend encore plus fort pour, à la fois, rester sur la vigilance en matière de gestes barrières et montrer que la BNA et le secteur tout entier, loin de se terrer, son là, bien là dans les premières lignes pour épauler nos médecins, nos clients et notre pays dans cette guerre.

Paix à son âme et que ses proches trouvent dans ses mots un brin de réconfort.

P/Le Comité de Direction BNA Le Syndicat de base BNA

Le Directeur Général Le Secrétaire Général

Habib Benhadj Kouider Jamel Ben Abdelfattah