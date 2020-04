La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi, en grise mine. Le Tunindex a régressé de 0,41% à hauteur de 6 253, 63 points, dans un volume total de 1,541 million de dinars (MD), selon les données publiées sur le site de la place tunisienne.

La balance des variations des cours a été marquée par une tendance baissière de 25 valeurs contre 18 valeurs en hausse.

Les titres STAR et AIR LIQUIDE ont augmenté de 2,99% pour clôturer la séance à 126,24 dinars(D) et 74,26 D.

De même, le titre TPR a progressé de 2,95 % à 3,83 D. Les titres TUNIS RE et ADWYA ont augmenté de 2,89% pour clôturer la séance à 7,11 D et 2,49 D.

A la baisse, les titres DELICE HOLDING et SOTETEL ont chuté respectivement, de 3% et 2,96% pour clôturer à 11,64 D et 4,26 D. Idem pour ONE TECH HOLDING, qui a réalisé un repli de 2,94% à 11,21 D.