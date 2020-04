Si l’on en croit le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, cité le site web chinois xinhuanet.com, les pays africains travailleraient ensemble, parleraient d’une seule voix et agiraient à l’unisson pour freiner la propagation rapide du coronavirus.

Dans son discours hebdomadaire, Ramaphosa -qui est également président de l’Union africaine (UA)- a expliqué que “la pandémie de coronavirus a rappelé clairement que dans notre monde interconnecté, aucun pays ni aucune nation n’existe pour lui-même”.

Pour lui, la pandémie de COVID-19 a prouvé, une fois de plus, que la réalisation d’un continent et d’un monde sans faim, sans besoin et sans maladie requiert l’effort collectif de tous.

Si ce virus n’était pas contenu, il pourrait représenter un revers très réel et grave pour tous les pays africains qui s’efforcent d’éliminer la pauvreté, les inégalités et le sous-développement dans des circonstances déjà limitées, avertit le président sud-africain.

Au passage, il assure que plus de 9 200 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés dans une cinquantaine de pays du continent pour 414 décès. “L’Afrique fait face à une grave pénurie de kits de dépistage du coronavirus, de médicaments, de masques faciaux et d’autres équipements de protection individuelle”, indique Ramaphosa.

“Nous travaillons donc avec l’OMS, le CDC Afrique (Centre africain de contrôle et de prévention des maladies) et divers dirigeants mondiaux pour mobiliser le soutien international à l’Afrique, pour permettre le flux de fournitures vitales sur le continent et pour augmenter de manière significative la production locale dans les pays africains”, a-t-il dit.

C’est vraiment un moment où non seulement les pays du G20, mais d’autres partenaires internationaux et institutions financières doivent démontrer pratiquement leur engagement à soutenir les économies en développement en Afrique et dans le monde, a indiqué M. Ramaphosa.

Il souligne que son pays avait reçu le soutien pratique de pays comme la Chine, les Etats-Unis, Cuba et la Russie qui, eux-mêmes luttent pour contenir la pandémie…

“Grâce à une collaboration plus étroite, nous renverserons la tendance contre ce virus, région par région, pays par pays”, a-t-il noté.

On espère que les pays africains auront entendu l’appel du chef de l’Etat d’Afrique du Sud pour davantage de coopération dans tous les domaines.