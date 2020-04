Réouverture du Terminal Audi – La Goulette

La société Ennakl Automobiles annonce la reprise de l’activité du Terminal Audi – La Goulette.

Séparés par la distance, mais connectés par notre passion pour les quatre anneaux, nous sommes désormais autorisés à vous accueillir dans nos locaux tous les jours du lundi au vendredi, selon les horaires administratifs, afin de répondre à vos besoins et assurer la continuité de notre service après-vente.

Votre sécurité et celle de nos employés étant une priorité absolue, nous respectons des mesures d’hygiène strictes afin de vous accueillir dans des conditions optimales.

Les équipes commerciales restent également joignables à distance et répondent à vos demandes d’informations et de devis par téléphone : 29 456 740 / 29 809 152/ 24 562 390 et par e-mail sur l’adresse suivante : contact@ennakl.com

Cette situation à laquelle nous faisons face est inédite. Ensemble, solidaires, prenons soin les uns des autres, soutenons-nous les uns les autres. Ensemble nous vaincrons l’épidémie. Ensemble, nous reprendrons l’aventure. #WeAreAllInThisTogether #AudiTogether