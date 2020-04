Face à la situation sanitaire inédite provoquée par l’épidémie du Covid-19, Tunisie Leasing & Factoring (TLF) informe ses clients qu’elle continue à assurer ses services et répondre aux besoins en Leasing et en Factoring à travers son réseau d’agences.

Dans ce contexte difficile TLF réitère son engagement à soutenir ses clients et apporter des mesures d’accompagnement pour les aider à surmonter les effets de la crise sanitaire, en adaptant l’échéancier de remboursement des crédits et financements pour les activités impactées par la crise sanitaire et en continuant à répondre à leurs besoins en leasing ou par le financement de leurs fonds de roulement à travers le factoring.

Suite aux consignes de confinement prises par l’Etat, et par mesure de sécurité, nous rappelons notre aimable clientèle que nous mettons à leur disposition un Espace web gratuit leur permettant de consulter leurs opérations et d’effectuer leurs demandes à distance. Les clients qui n’ont pas encore les codes d’accès peuvent les demander en cliquant sur le lien : http://www.tlf.com.tn/site/fr/inscription.php

Dans le cadre des efforts pour l’éradication de l’épidémie, TLF a réduit la présence physique de ses effectifs dans ses locaux au personnel nécessaire pour le traitement des demandes clients et a mobilisé en soutien une bonne partie de son équipe en télétravail.

TLF appuie les efforts de l’Etat dans la lutte contre cette épidémie et a apporté sa contribution au fonds national de soutien à l’Etat à travers l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF).

Un comportement responsable en respect des consignes du Ministère de la Santé Publique nous permettra tous de surmonter cette épreuve.