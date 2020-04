Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, a reçu, mercredi 1er avril 2020, au siège du département, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

La rencontre a permis d’aborder l’état de la coopération tuniso-américaine, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la formation et l’entraînement, ainsi qu’en ce qui concerne les questions d’intérêt commun, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

A cette occasion, l’accent a été mis sur l’importance des relations bilatérales, en particulier dans les domaines de compétences des départements de l’Intérieur des deux pays.

Mechichi et Blome se sont également félicités du niveau de la coopération bilatérale illustrant les liens historiques qui existent entre les deux pays. Et ils ont souligné leur disposition à améliorer la coopération bilatérale dans l’intérêt de la Tunisie et des Etats-Unis.