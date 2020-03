Le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, a présidé, mardi 31 mars au siège de la présidence du gouvernement à La Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à la mise en œuvre des mesures sociales visant à faire face au Coronavirus et consistant en des aides financières et en nature ainsi que des décisions prises au profit des entreprises et des travailleurs contraints au chômage technique.

Le chef du gouvernement a recommandé de raccourcir les délais de distribution de l’aide financière à ses bénéficiaires et de respecter toutes les procédures liées au confinement général dans l’organisation de l’opération de distribution de ces aides afin d’éviter l’encombrement, les rassemblements et l’attente afin de préserver la sécurité des citoyens, selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement.

Le communiqué rappelle que ces aides sociales qui profiteront à 900 mille familles ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe de l’ordre de 150 millions de dinars.

Il s’agit en outre de l’ouverture d’une ligne de financement de 300 millions de dinars pour accompagner les institutions et les travailleurs contraints au chômage technique en raison des répercussions de la crise sanitaire.

L’Etat fournira également, par le biais de l’Union tunisienne de solidarité sociale, 60 000 colis de denrées alimentaires dont la livraison à domicile s’effectuera à partir du vendredi 3 avril 2020 et jusqu’à la fin du mois sacré du Ramadan, lit-on de même source.

D’autre part, et en coordination entre les ministères de l’éducation, des affaires sociales, de la défense et de l’intérieur, il a été décidé d’ouvrir un collège dans chaque délégation pour recevoir les dons des citoyens et assurer leur livraison aux familles en coopération avec la société civile, ajoute le communiqué.