Le prix du brut West Texas Intermediate (West Texas Intermediate -WTI), référence aux Etats-Unis, a perdu 5,3% à 20 dollars le baril, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord est de 23 dollars, en baisse de 6,5%, des niveaux jamais vus depuis 2003, ont indiqué des analystes internationaux, dans une information publiée lundi 30 mars sur le site spécialisé prixdubaril.com.

D’après eux, “la chute est intervenue après que le bilan des décès en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19 a dépassé le nombre de 30 000, avec l’Italie et l’Espagne, en tête des pays les plus touchés en Europe, et une augmentation des cas de contaminations aux Etats-Unis (environ 140 000 cas de Covid-19 pour plus de 2 400 décès).

A cela s’ajoute, selon une analyse des experts, “une guerre des prix” entre les principaux producteurs dont l’Arabie saoudite et la Russie, ce qui a entraîné une augmentation des réserves, poussant les prix vers le bas.

Pour la Tunisie, le ministre de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, Mongi Marzouk, avait indiqué, récemment, dans une déclaration à l’agence TAP qu’”une réduction des prix des produits pétroliers en Tunisie est envisagée à partir de mi-avril prochain, compte tenu de la baisse des prix sur le marché international”.

” Cette éventuelle réduction des prix, intervient également suite à l’évaluation des moyennes des prix dans le cadre du mécanisme d’ajustement automatique et trimestriel des prix des hydrocarbures”, avait-il ajouté.