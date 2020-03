Après deux ans de travail, l’équipe d’ingénieurs de Telnet Holding vient de finaliser les phases requises pour le développement du premier nanosatellite Tunisien ChallengeOne.

Récemment, les phases des tests, thermiques et vibratoires, viennent de se dérouler avec succès en Tunisie. Il s’agit de qualifier le satellite pour les conditions de son lancement (accélérations entre 3g et 20 g), ainsi que pour les conditions de son fonctionnement en #orbite_terrestre base LEO (vitesse de plus de 7 km/s et variations de Température de plus de 100 degré en moins de 45 minutes).

Conformément à la planification initiale, le succès de cette phase de tests en Tunisie lance la phase suivante du projet, au cours de laquelle une équipe de nos ingénieurs et experts partira cette semaine à Moscow vers les locaux de RUS_TELNET, société du groupe et basée dans le premier centre d’innovation en Russie (Skolkovo), pour le final-sprint ou les dernières étapes de qualification du satellite, en coordination avec le lanceur de la fusée SOYUZ-2.

TELNET, est une société tunisienne et internationale d’ingénierie qui emploie plus de 600 ingénieurs tunisiens et qui dispose de filiales dans plusieurs pays tels que les Etats unis, la Russie, la France, l’Allemagne, l’Arabie Saoudite et les Emirats spécialisées dans la fabrication de logiciels, de programmes électromécaniques et de conseils d’ingénierie et travaillant pour plusieurs groupes internationaux.