Ça va être long ;

Ça va être difficile à vivre pour beaucoup d’entre nous ;

Ça va être douloureux entre déchirement et séparation ;

Ça va être pénible économiquement ;

Ça va être dangereux socialement ;

Ça va être la cause de récession et d’appauvrissement durable des gens et de la nation ;

Ça va être l’occasion de changer nos habitudes, consommer tunisien et sécuriser des filières de production vitales tunisiennes, eau, agro-alimentaire, santé, énergie et sécurité.

Il nous faut pourtant être forts, solidaires, raisonnables et responsables.

Il nous faut transformer cette épreuve, qui touche et touchera des gens qu’on aime, en une leçon de vie, une occasion de changer, nous-mêmes d’abord et notre environnement.

Plus de tempérance dans notre manière d’être et de consommer, plus d’empathie vis-à-vis de nos prochains, plus de sens de respect de l’environnement et de la nature, plus d’hygiène de vie, plus de sagesse et d’élévation, plus d’être et moins d’avoir.

Patience.

Walakom sadid annadhar.